Финансирование нацпроектов в Свердловской области пройдет в ускоренном режиме

По ее словам, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу завершить все торги по объектам нацпроектов в муниципалитетах до марта.

Это позволит нашим муниципалитетам приступить к работе по строительству школ, детских садов, дорог, формированию комфортной городской среды намного раньше, чем обычно,заявила Галина Кулаченко.

В скором времени областные министерства заключат более 200 соглашений, согласно которым муниципалитетам предоставят межбюджетные трансферты из региональной казны на условиях софинансирования из федерального бюджета.