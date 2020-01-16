Финансирование нацпроектов в Свердловской области пройдет в ускоренном режиме
В 2020 году в Свердловской области привлечение средств на финансирование национальных проектов должно пройти в ускоренном режиме, заявила министр финансов региона Галина Кулаченко.
По ее словам, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу завершить все торги по объектам нацпроектов в муниципалитетах до марта.
Это позволит нашим муниципалитетам приступить к работе по строительству школ, детских садов, дорог, формированию комфортной городской среды намного раньше, чем обычно,заявила Галина Кулаченко.
В скором времени областные министерства заключат более 200 соглашений, согласно которым муниципалитетам предоставят межбюджетные трансферты из региональной казны на условиях софинансирования из федерального бюджета.
Планируется, что на первом этапе направят 7,2 млрд рублей на строительство дорог, реконструкцию театров, поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, возведение школ и детских садов, поддержку спорта и решение задач в сфере экологии. Общее финансирование национальных проектов в Свердловской области составит 35,4 млрд рублей.