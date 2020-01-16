В Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» передал Сбербанку недвижимость на 41,2 миллиона рублей
Сегодня, 12:18ЭкономикаФото: 2gis.ru
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ПАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле передало «Сбербанку» по договору ипотеки недвижимость на 41,2 миллиона рублей, сообщает «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
Недвижимость будет находиться под обременением до погашения долга. Всего банку передано 18 объектов. Сумма кредита составляет 300 миллионов рублей, он был взят в 2019 году, срок исполнения обязательств истекает в 2022 году.
При этом общая задолженность «Уралхимпласта» перед «Сбербанком» на текущий момент составляет 970 миллионов рублей, что примерно 27,48% от всех активов завода.
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