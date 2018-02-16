98 млн рублей будут выделены на реставрацию цирка в Екатеринбурге
16 февраля, 22:00Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На реставрацию цирка в Екатеринбурге из бюджета области будет выделено почти 98 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге запланирован ремонт цирка. Сейчас в столице Урала ищут подрядчика, который займется проведением работ. В частности, ему будет поручен ремонт фасада и купола здания, замена вентилируемой системы и утепление стен.
В ходе ремонта также будут отреставрированы 12 барельефов и заменены окна. Ожидается, что на весь ремонт из бюджета области будет выделено 97,7 млн рублей.
Работы начнутся сразу после заключения договора с подрядчиком. Реставрация должна завершиться к ноябрю 2018 года, пишет «Областная Газета».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей