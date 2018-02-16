98 млн рублей будут выделены на реставрацию цирка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге запланирован ремонт цирка. Сейчас в столице Урала ищут подрядчика, который займется проведением работ. В частности, ему будет поручен ремонт фасада и купола здания, замена вентилируемой системы и утепление стен.

В ходе ремонта также будут отреставрированы 12 барельефов и заменены окна. Ожидается, что на весь ремонт из бюджета области будет выделено 97,7 млн рублей.

Работы начнутся сразу после заключения договора с подрядчиком. Реставрация должна завершиться к ноябрю 2018 года, пишет «Областная Газета».