Средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 46 212 рублей в 2017 году

По данным НБКИ, средний размер автокредита по стране составил 733 400 рублей. За год он увеличился на 64 200 рублей. В Свердловской области прирост составил 7,1%.

Среди регионов лидером по среднему размеру автокредита стала Москва - 1 001 600 рублей. Самое низкое значение по статистическим данным – в Оренбургской области – 588 400 рублей.

Что касается средней цены нового автомобиля, то, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 2017 год она выросла на 2% и составила на 01.01.2018 года 1 334 100 рублей.

В Свердловской области динамика среднего размера автокредита составила 7,1%. Это незначительный рост по сравнению с другими регионами России. Так, лидером по динамике роста средней суммы кредита на автомобиль стала Чувашская республика, динамика составила 23,3%. А в Омской области средний размер автокредита снизился на 3,9%.

Специалисты считают, что средний размер автокредита вырос из-за повышения стоимости автомобилей и усиления управления кредитными рисками со стороны банков.

Важнейшим фактором роста среднего размера автокредита в 2017 году стало повышение стоимости автомобиля до 1,45 млн. рублей в рамках государственной программы льготного автокредитования. Также важно отметить, что значительно улучшилась процедура управления кредитными рисками со стороны банков. Банки стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Скриншот с сайта НБКИ, 16 февраля, 2018 г.