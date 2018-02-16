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Средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 46 212 рублей в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Средний размер автокредита в Свердловской области вырос на 46 212 рублей в 2017 году

16 февраля, 18:00ЭкономикаИрина Анисимова
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