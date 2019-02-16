Екатеринбург включен в число перспективных центров экономического роста
Сегодня, 17:14ЭкономикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правительство России включило Екатеринбург в число перспективных центров экономического роста. Стратегия пространственного развития действует до 2025 года.
Сюжеты: Екатеринбург
Стратегия пространственного развития подразумевает, что до 2025 года перспективные центры экономического развития смогут каждый год обеспечивать вклад более 1% в экономический рост РФ.
Всего в число перспективных центров экономического роста вошли 20 городов, в их числе, помимо уральской столицы, оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Иркутск, Омск.
Документ о стратегии пространственного развития до 2025 года опубликован на сайте правительства РФ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей