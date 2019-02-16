Екатеринбург включен в число перспективных центров экономического роста

Стратегия пространственного развития подразумевает, что до 2025 года перспективные центры экономического развития смогут каждый год обеспечивать вклад более 1% в экономический рост РФ.

Всего в число перспективных центров экономического роста вошли 20 городов, в их числе, помимо уральской столицы, оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Иркутск, Омск.