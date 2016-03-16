«МегаФон» организует связь в офисе всего за один рубль

Комплект «Экспресс-офис PRO», в который входит многофункциональный роутер, 4G-модем и DECT-телефон, поможет в кратчайшие сроки создать беспроводную ИТ-инфраструктуру с нуля. Клиентам не придется обслуживать дорогое оборудование – всё необходимое для подключения офиса к интернету, а также создания мини-АТС уже включено в набор оператора.

Если вы открываете новое подразделение или переезжаете в новый офис, то «Экспресс офис PRO», пожалуй, лучший вариант для быстрой организации качественной связи. Комплект позволяет сэкономить затраты по подключению к интернету и телефонной сети. Благодаря комплексному решению клиент также получает возможность распределения звонков на несколько телефонов и высокоскоростной интернет отмечает Евгений Иванов, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале.

«Экспресс-офис PRO» поможет подключить до семи телефонов, использовать интернет-телефонию с компьютера, а также номер «8-800» или услугу «Виртуальная АТС». WiFi-роутером могут одновременно пользоваться до 32 человек. С подключением сервиса справится любой сотрудник. Достаточно купить комплект «Экспресс-офис PRO», настроить оборудование по понятной инструкции, и офис будет обеспечен услугами связи от «МегаФон».

Стоимость комплекта – всего один рубль с НДС вместо 11 999 рублей при подключении тарифа/опции, участвующих в акции, и внесения аванса в размере стоимости оборудования на лицевой счет. Аванс расходуется на услуги связи в домашнем регионе: абонентскую плату, местные вызовы, услуги мобильной передачи данных, SMS и MMS-сообщения. Аванс не может быть снят, возвращен или переведен на другой счет.