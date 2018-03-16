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Средняя стоимость 1 кв.м. жилья в Свердловской области составляет 43 тыс. 838 руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Средняя стоимость 1 кв.м. жилья в Свердловской области составляет 43 тыс. 838 руб.

16 марта, 12:45Экономика
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