Тагильский «Дом Герминых» продан на аукционе за 10 млн

В Нижнем Тагиле завершился аукцион по продаже «Дома Герминых», расположенного по адресу Ленина, 15. В торгах принимали участие 2 организации, победителем стала предприниматель Ирина Юринова. У женщины уже есть два магазина тканей в Нижнем Тагиле.

Здание площадью 645 кв. м вместе с земельным участком площадью 829 кв. м было выкуплено за 10 млн 67 тыс. рублей, сообщается в постановлении на сайте администрации города. Теперь новому владельцу предстоит обеспечить сохранность памятника архитектуры и его внешнего убранства.