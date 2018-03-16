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Тагильский «Дом Герминых» продан на аукционе за 10 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский «Дом Герминых» продан на аукционе за 10 млн

16 марта, 18:40Экономика
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