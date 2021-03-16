Куйвашев назначил ответственных за проведение реновации в Свердловской области

Главой группы станет первый заместитель губернатора Александр Высокинский. Его заместителями станут еще один замглавы области Сергей Швиндт и глава минстроя Михаил Волков.
Также в состав рабочей группы вошли замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексей Бирюлин, директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, представитель Гильдии строителей Урала Александр Кислых, заминистра инвестиций и развития региона Юлия Курносенко и другие чиновники.
16 марта на заседании Законодательного собрания планируется принять закон о комплексном развитии территорий.