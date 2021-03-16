На питание детей МАДОУ «Радость» в Нижнем Тагиле потратит 556 млн рублей

На питание детей МАДОУ «Радость» в Нижнем Тагиле потратит 556 млн рублей

Сегодня, 10:38ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
556 миллионов рублей выделит МАДОУ «Радость» в Нижнем Тагиле на питание детей в дошкольных образовательных учреждениях. На данный момент ведутся поиски подрядчика.

Поставщику услуги предстоит организовать горячее питание с полным циклом производства непосредственно в детских садах. Это должно быть основное меню, а также индивидуальное для тех детей, которым требуется лечебное и диетическое питание.

Согласно конкурсной документации, в задачи исполнителя также входит:

  • Снабжение пищеблока инвентарем, посудой, моющими и дезинфицирующими средствами;
  • Поставка продуктов для приготовления пищи с документацией, доказывающей качество и безопасность, с указанием выработки, сроков и условий хранения продукции;
  • Содержание, охрана, эксплуатация и ремонт (по согласованию) помещений, предоставляемых исполнителю;
  • Уборка и мытье посуды, а также оборудования;
  • Вывоз и утилизация отходов, появляющихся в процессе оказания услуги.

Кроме того, исполнитель должен возмещать расходы за тепловую энергию, холодную и горячую воду, водоотведение и электричество.

Отмечается, что пищеблоки детских садов передаются поставщику услуги в безвозмездное пользование вместе с мебелью и оборудованием.

Договор планируется заключить 1 мая 2021 года. Действовать он будет до 31 декабря 2023 года.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 6 апреля.

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