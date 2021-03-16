На питание детей МАДОУ «Радость» в Нижнем Тагиле потратит 556 млн рублей

Поставщику услуги предстоит организовать горячее питание с полным циклом производства непосредственно в детских садах. Это должно быть основное меню, а также индивидуальное для тех детей, которым требуется лечебное и диетическое питание.
Согласно конкурсной документации, в задачи исполнителя также входит:
Кроме того, исполнитель должен возмещать расходы за тепловую энергию, холодную и горячую воду, водоотведение и электричество.
Отмечается, что пищеблоки детских садов передаются поставщику услуги в безвозмездное пользование вместе с мебелью и оборудованием.
Договор планируется заключить 1 мая 2021 года. Действовать он будет до 31 декабря 2023 года.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 6 апреля.