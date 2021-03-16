Свердловская область стала регионом-аутсайдером по падению доходов населения

В результате годовым итогом стала цифра 91,9% к уровню 2020 года. Этот показатель лучше, чем иногда бывал в течение года. Например, в третьем квартале 2020 года падение доходов свердловчан составило 12,5% по сравнению с 2019 годом, пишет Znak.
Предполагается, что такая ситуация могла сложиться из-за пандемии коронавируса. В первом квартале 2020 года доходы населения росли. Однако после объявления всеобщего карантина и введения ограничений ситуация изменилась, так как многие организации оказались закрыты, а сотрудники находились дома.
Размер реальных доходов в 2020 году Росстат не называет.