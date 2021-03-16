Свердловская область стала регионом-аутсайдером по падению доходов населения

Свердловская область вошла в число лидеров в России по падению доходов населения в 2020 году. По данным Росстата, они снизились более чем на 8%. При этом в среднем по стране сокращение составило около 3%.

В результате годовым итогом стала цифра 91,9% к уровню 2020 года. Этот показатель лучше, чем иногда бывал в течение года. Например, в третьем квартале 2020 года падение доходов свердловчан составило 12,5% по сравнению с 2019 годом, пишет Znak. Предполагается, что такая ситуация могла сложиться из-за пандемии коронавируса. В первом квартале 2020 года доходы населения росли. Однако после объявления всеобщего карантина и введения ограничений ситуация изменилась, так как многие организации оказались закрыты, а сотрудники находились дома. Размер реальных доходов в 2020 году Росстат не называет.

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