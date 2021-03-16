Закон о реновации в Свердловской области одобрили дупутаты ЗакСо

Напомним, 16 марта сообщалось, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных лиц, которые будут отвечать за комплексное развитие территорий в регионе. Главой группы станет первый заместитель губернатора Александр Высокинский. Также были назначены и другие чиновники. Проект реновации позволит, в том числе, сносить дома, которые не признаны аварийными.