Закон о реновации в Свердловской области одобрили дупутаты ЗакСо

Закон о реновации в Свердловской области одобрили дупутаты ЗакСо

Сегодня, 16:10ЭкономикаФото: pixabay.com
Закон о комплексном развитии территорий был принят в Законодательном собрании Свердловской области.

37 народных избранников проголосовали «за» и четыре «против». Для утверждения законопроекта требовалось набрать 26 голосов, пишет E1.

К 1 апреля 2021 года будет определен список районов, в которых начнется реализация проекта реновации.

Напомним, 16 марта сообщалось, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил ответственных лиц, которые будут отвечать за комплексное развитие территорий в регионе. Главой группы станет первый заместитель губернатора Александр Высокинский. Также были назначены и другие чиновники. Проект реновации позволит, в том числе, сносить дома, которые не признаны аварийными.

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