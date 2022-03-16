Продать «Новости» и «Дзен» решил «Яндекс»

«Яндекс» решил продать «Новости» и «Дзен». Главным претендентом на покупку является холдинг VK. Сама же компания планирует сконцентрироваться на развитии поисковика и городских сервисов.

В условиях усложнения доступа к капиталу, а также по причине изменения экономической ситуации, «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии городских сервисов, поиска и технологий, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, обсуждения проводятся с покупателями, но ключевым интересантом является холдинг VK. Также один из источников сообщил, что переговоры начались в конце прошлого года. В холдинге VK источник РБК также подтвердил факт переговоров. По его словам, в компании считают развитие цифрового партнерства эффективным для усиления компаний в разных направлениях. Как именно сервисы будут продолжать работу, останутся ли на главной странице «ЯНдекса» или будут изменены, не уточняется.

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