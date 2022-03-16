Продать «Новости» и «Дзен» решил «Яндекс»

В условиях усложнения доступа к капиталу, а также по причине изменения экономической ситуации, «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии городских сервисов, поиска и технологий, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, обсуждения проводятся с покупателями, но ключевым интересантом является холдинг VK. Также один из источников сообщил, что переговоры начались в конце прошлого года.
В холдинге VK источник РБК также подтвердил факт переговоров. По его словам, в компании считают развитие цифрового партнерства эффективным для усиления компаний в разных направлениях.
Как именно сервисы будут продолжать работу, останутся ли на главной странице «ЯНдекса» или будут изменены, не уточняется.