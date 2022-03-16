«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле попал под новые санкции ЕС

«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле попал под новые санкции ЕС
«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле попал под новые санкции ЕС
Сегодня, 09:07ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Предприятие «Уралвагонзавод» попало под новые санкции Европейского Союза. Помимо него в списке оказались 15 бизнесменов, медиаменеджеров и директоров российских компаний.

Об этом говорится в официальном журнале ЕС. Новые санкции предусматривают ограничения на экспорт в отношении товаров и технологий, имеющих двойное назначение. Также они касаются товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию российской обороны и безопасности.

Ранее в отношении УВЗ были введены санкции Великобританией. Однако на предприятии заявили, что санкции не окажут существенного влияния на деятельность, так как с 2014 года реализуется программа импортозамещения.

Кроме того, редакции TagilCity.ru сообщали, что предприятие выпускает не только военную, но и гражданскую продукцию, которая пользуется высоким спросом в России.

По словам ведущего эксперта «Финам Менеджмента» Дмитрия Баранова, санкции призваны ослабить предприятия, такие как УВЗ и ЕВРАЗ НТМК и максимально осложнить деятельность. Например, ограничится привлечение иностранного финансирования или вовсе будет запрещено.

Нельзя исключать того, что могут быть введены ограничения или даже запреты на поставку готовой продукции предприятий в другие страны, что может серьезно ослабить конкурентоспособность отечественных компаний, отразится на объемах производства,говорил Дмитрий Баранов в беседе с TagilCity.ru.

Он также отмечал, что предприятиям будет сложно найти новые рынки сбыта ввиду жесткой конкуренции. Кроме того, ударит это и по репутации. Даже после снятия ограничений иностранные компании могут не сразу вернуться к сотрудничеству, что приведет к падению доходов.

Сюжеты:
Операция на УкраинеНижний Тагил
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