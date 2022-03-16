«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле попал под новые санкции ЕС

Он также отмечал, что предприятиям будет сложно найти новые рынки сбыта ввиду жесткой конкуренции. Кроме того, ударит это и по репутации. Даже после снятия ограничений иностранные компании могут не сразу вернуться к сотрудничеству, что приведет к падению доходов.