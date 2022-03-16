«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле попал под новые санкции ЕС

Об этом говорится в официальном журнале ЕС. Новые санкции предусматривают ограничения на экспорт в отношении товаров и технологий, имеющих двойное назначение. Также они касаются товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию российской обороны и безопасности.
Ранее в отношении УВЗ были введены санкции Великобританией. Однако на предприятии заявили, что санкции не окажут существенного влияния на деятельность, так как с 2014 года реализуется программа импортозамещения.
Кроме того, редакции TagilCity.ru сообщали, что предприятие выпускает не только военную, но и гражданскую продукцию, которая пользуется высоким спросом в России.
По словам ведущего эксперта «Финам Менеджмента» Дмитрия Баранова, санкции призваны ослабить предприятия, такие как УВЗ и ЕВРАЗ НТМК и максимально осложнить деятельность. Например, ограничится привлечение иностранного финансирования или вовсе будет запрещено.
Нельзя исключать того, что могут быть введены ограничения или даже запреты на поставку готовой продукции предприятий в другие страны, что может серьезно ослабить конкурентоспособность отечественных компаний, отразится на объемах производства,говорил Дмитрий Баранов в беседе с TagilCity.ru.
Он также отмечал, что предприятиям будет сложно найти новые рынки сбыта ввиду жесткой конкуренции. Кроме того, ударит это и по репутации. Даже после снятия ограничений иностранные компании могут не сразу вернуться к сотрудничеству, что приведет к падению доходов.