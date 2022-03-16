За отсутствие масок пищевое предприятие в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч рублей

За отсутствие масок пищевое предприятие в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч рублей
За отсутствие масок пищевое предприятие в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч рублей
Сегодня, 19:28ЭкономикаФото: 1MI
За отсутствие масок у сотрудников, а также другие нарушения «Новоуральский мясной двор» в Нижнем Тагиле оштрафован на 100 тысяч рублей.

Специалисты Роспотребнадзора проводили проверку цеха по производству полуфабрикатов. Оказалось, что сотрудники не пользуются масками, а в помещениях нет оборудования для обеззараживания воздуха. В результате был составлен протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

Дело было рассмотрено в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. Судья счел, что процедура привлечения к ответственности соблюдена, а нарушения были совершены в сложной эпидемиологической обстановке.

Поэтому организация была признана виновной в совершении нарушения и ей был назначен штраф в 100 тысяч рублей в качестве наказания.

Сюжеты:
КоронавирусНижний Тагил
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