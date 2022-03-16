За отсутствие масок пищевое предприятие в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч рублей

Специалисты Роспотребнадзора проводили проверку цеха по производству полуфабрикатов. Оказалось, что сотрудники не пользуются масками, а в помещениях нет оборудования для обеззараживания воздуха. В результате был составлен протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.
Дело было рассмотрено в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. Судья счел, что процедура привлечения к ответственности соблюдена, а нарушения были совершены в сложной эпидемиологической обстановке.
Поэтому организация была признана виновной в совершении нарушения и ей был назначен штраф в 100 тысяч рублей в качестве наказания.