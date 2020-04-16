Аналитики рассказали, сколько потеряет экономика России из-за коронавируса

Кроме того, потенциально работу могут потерять порядка 15,5 миллиона человек. На 4,2 триллиона рублей могут сократиться налоговые отчисления.

По мнению экспертов, у компаний сферы гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания добавленная стоимость сократится на 83,9% в годовом эквиваленте, 77,5% потеряет сфера услуг, торгующие одеждой и обувью компании лишатся порядка 52,7%, а организации культуры и досуга — 46,1%.