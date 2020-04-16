Аналитики рассказали, сколько потеряет экономика России из-за коронавируса
Сегодня, 10:19ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Наиболее пострадавшие от пандемии отрасли российской экономики потеряют порядка 17,9 триллионов рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику Национального рейтингового агентства.
Кроме того, потенциально работу могут потерять порядка 15,5 миллиона человек. На 4,2 триллиона рублей могут сократиться налоговые отчисления.
По мнению экспертов, у компаний сферы гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания добавленная стоимость сократится на 83,9% в годовом эквиваленте, 77,5% потеряет сфера услуг, торгующие одеждой и обувью компании лишатся порядка 52,7%, а организации культуры и досуга — 46,1%.
Менее всего, по прогнозам, пострадают производители продуктов питания и табака, сельское хозяйство, рыболовство и горнодобывающая промышленность.
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