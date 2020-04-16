Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки

В 2020 году на программу выделят около 6 млрд рублей. За ипотекой по сниженной ставке россияне смогут обратиться до 1 ноября 2020 года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии. Ипотеку можно будет взять на покупку нового жилья комфорт-класса. В регионах под условия программы попадут квартиры стоимостью до 3 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – до 8 млн рублей.