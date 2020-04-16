В Свердловской области для поддержки аграриев планируют выделить 4,2 миллиарда рублей
Сегодня, 09:14ЭкономикаФото: pixabay.com
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Аграрии Свердловской области получат поддержку в размере 4,2 миллиарда рублей, сообщает департамент информполитики.
Из бюджета региона выделят 3,3 миллиарда рублей. Кроме того, после рассмотрения заявок на льготное кредитование в банки направлены запросы о выделении 950 миллионов рублей.
Сейчас аграрии готовятся к началу посевной, организована техника, подготовлены семена. Ожидается увеличение посева кормовых и зерновых культур. Общая посевная площадь составит 769 тысяч гектаров. Яровой сев составит 463 тысячи гектаров.
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