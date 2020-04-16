В Свердловской области средства на строительство школ направят на детские пособия

Средства, предназначенные на строительство детских садов, школ и спортивных объектов, направят на выплату пособий на детей от трех до семи лет.

Председатель бюджетного комитета Заксобрания Владимир Терешков пояснил, что объекты, которые должны были построить на эти средства, «не должны быть потеряны». По его словам, в 2021–2022 годах проекты нужно реализовать.