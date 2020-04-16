В Свердловской области средства на строительство школ направят на детские пособия
Сегодня, 23:17ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Власти Свердловской области перенаправят из бюджета 1,2 млрд рублей на выплату детских пособий, сообщают ЕАН.
Средства, предназначенные на строительство детских садов, школ и спортивных объектов, направят на выплату пособий на детей от трех до семи лет.
Председатель бюджетного комитета Заксобрания Владимир Терешков пояснил, что объекты, которые должны были построить на эти средства, «не должны быть потеряны». По его словам, в 2021–2022 годах проекты нужно реализовать.
Напомним, по указу президента в России будет реализовываться программа выплат для детей от трех до семи лет.
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