К клиентам банка «Нейва» в Нижнем Тагиле вышел руководитель отделения

Ликвидность у банка достаточная, мы в любом случае будем погашать все свои обязательства. Операции все приостановились. Мы точно так же пришли на работу и узнали. Сейчас пройдёт первый рабочий день, сейчас работает временная администрация, нам всё по полочкам разложат, и мы поймём, что делать дальше, сказал Канашин.
Он отметил, что клиенты будут обязательно извещены через сайт Агентства по страхованию вкладов, который является официальным каналом, а также в офисе отделения банка будет дублироваться информация, пишет АН «Между строк».
Одним из пострадавших оказался тагильский благотворительный фонд «Живи, малыш». По словам руководителя фонда Егора Бычкова, он боялся звонить бухгалтеру, чтобы узнать, сколько средств было утрачено.
Всего на «Нейве» у нас зависло 1,2 млн рублей. Мы не попадаем под систему страхования вкладов, как и все юрлица, поэтому эти деньги мы будем выбивать позже, включать наши требования в реестр кредиторов. Надеюсь, мы вернём их. К счастью, большинство наших сбережений находится в «Сбербанке», поэтому мы можем продолжать работу, рассказал директор фонда Егор Бычков.
Напомним, 16 апреля стало известно о том, что у банка «Нейва» была отозвана лицензия. Банки-агенты для выплаты средств гражданам будут определены не ранее 22 апреля.