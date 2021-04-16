К клиентам банка «Нейва» в Нижнем Тагиле вышел руководитель отделения

Ликвидность у банка достаточная, мы в любом случае будем погашать все свои обязательства. Операции все приостановились. Мы точно так же пришли на работу и узнали. Сейчас пройдёт первый рабочий день, сейчас работает временная администрация, нам всё по полочкам разложат, и мы поймём, что делать дальше, сказал Канашин.