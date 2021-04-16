К клиентам банка «Нейва» в Нижнем Тагиле вышел руководитель отделения

К клиентам банка «Нейва» в Нижнем Тагиле вышел руководитель отделения
Сегодня, 14:35ЭкономикаФото: АН "Между строк"
У нижнетагильского офиса банка «Нейва» собрались клиенты, которые не смогли получить свои средства из-за отзыва лицензии. К ним вышел руководитель отделения Алексей Канашин.

Ликвидность у банка достаточная, мы в любом случае будем погашать все свои обязательства. Операции все приостановились. Мы точно так же пришли на работу и узнали. Сейчас пройдёт первый рабочий день, сейчас работает временная администрация, нам всё по полочкам разложат, и мы поймём, что делать дальше, сказал Канашин.

Он отметил, что клиенты будут обязательно извещены через сайт Агентства по страхованию вкладов, который является официальным каналом, а также в офисе отделения банка будет дублироваться информация, пишет АН «Между строк».

Видео:АН "Между строк"

Одним из пострадавших оказался тагильский благотворительный фонд «Живи, малыш». По словам руководителя фонда Егора Бычкова, он боялся звонить бухгалтеру, чтобы узнать, сколько средств было утрачено.

Всего на «Нейве» у нас зависло 1,2 млн рублей. Мы не попадаем под систему страхования вкладов, как и все юрлица, поэтому эти деньги мы будем выбивать позже, включать наши требования в реестр кредиторов. Надеюсь, мы вернём их. К счастью, большинство наших сбережений находится в «Сбербанке», поэтому мы можем продолжать работу, рассказал директор фонда Егор Бычков.

Напомним, 16 апреля стало известно о том, что у банка «Нейва» была отозвана лицензия. Банки-агенты для выплаты средств гражданам будут определены не ранее 22 апреля.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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