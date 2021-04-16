Пока все «тихо»: возле офиса «Нейвы» в Нижнем Тагиле нет ажиотажа

Офис банка «Нейва» в Нижнем Тагиле на улице Ленина, 61 закрыт, телефоны не отвечают. На крыльце периодически собирается небольшая группа клиентов. Журналист TagilCity.ru побывал на месте и узнал, что происходит после отзыва лицензии.

Внутрь банка попасть не удалось — дверь закрыта, а на ней висит объявление-"путеводитель», куда могут обратиться вкладчики. Однако информация касается преимущественно физических лиц. Что касается юридических, то по ним данных нет. Большинство клиентов не знают, что банк закрылся. Им становится известно об этом, когда они, решив получить определенные услуги приходят к офису и видят закрытые двери. На крыльце стоят около 3-4 человек, которые пытаются попасть внутрь. И как теперь быть? один из основных вопросов, который звучит самым первым. Люди на крыльце, с которыми удалось пообщаться, поясняют, что пришли получить услуги банка и узнали, что он больше не работает. Об отзыве лицензии слышали не все, для них это стало неожиданностью прямо на крыльце банка. Присутствовавшие озвучивали разные суммы вкладов. Интересно, как это все теперь будет, как будут осуществляться выплаты. Куда обращаться? Телефон «горячей линии» не отвечает, офис закрыт, онлайн-банк и сайте не работают, говорит один из клиентов банка. Банк "Нейва" Фото: TagilCity.ru В отличие от Нижнего Тагила, вкладчики Екатеринбурга выстраиваются в очереди у офисов банка. Постепенно число людей растет, пишет E1. Некоторые клиенты утверждают, что успели через мобильное приложение перевести средства. До 19 апреля все операции приостановлены. У Банка «Нейва» выстраиваются очереди из вкладчиков в Екатеринбурге Напомним, 16 апреля стало известно о том, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Нейва». Решение было принят по причине неисполнения норм федерального законодательства, в частности требований ст. 7.2 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва»

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