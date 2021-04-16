Руководство банка «Нейва» объяснило свердловчанам причины отзыва лицензии

Причина банальна — это валютообменные операции. Сегодня в текущей геополитической ситуации, как выяснилось, продавать доллары США — это неправильно. Наша вина в том, что мы вовремя не почуяли эту смену настроений регулятора, говорит Константин Лёвушкин.
Он отметил, что узнал об отзыве лицензии вместе с клиентами в 08.55. Левушкин добавил, что банк без объяснения причин отозвал лицензию. При этом, по словам председателя, валютные операции для банка являются обычной деятельностью, которой он занимался в больших объемах.
После Константина Левушкина выступил конкурсный управляющий Сергей Соколов. Он рассказал, что выплаты вкладчикам будут произведены. Как правило, это происходит через две недели.
Напомним, об отзыве лицензии у банка стало известно 16 апреля. Выплаты клиентам будет производить Агентство по страхованию вкладов.