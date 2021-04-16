Руководство банка «Нейва» объяснило свердловчанам причины отзыва лицензии

Он отметил, что узнал об отзыве лицензии вместе с клиентами в 08.55. Левушкин добавил, что банк без объяснения причин отозвал лицензию. При этом, по словам председателя, валютные операции для банка являются обычной деятельностью, которой он занимался в больших объемах.