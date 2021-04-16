Выплаты вкладчикам банка «Нейва» начнут осуществлять не позднее 30 апреля

Такие сроки клиентам банка «Нейва» назвали в Агентстве по страхованию вкладов (АСБ).
В течение ближайшей недели агентство выберет банки-агенты, которые будут осуществлять выплаты страхового возмещения вкладчикам.
В данный момент в «Нейве» назначена временная администрация. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора кредитной организации, сообщает пресс-служба Банка России.
Напомним, с 16 апреля 2021 года деятельность Банка «Нейвы» прекращена. Организацию лишили лицензии осуществление банковских операций из-за неисполнения федеральных законов.