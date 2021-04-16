Выплаты вкладчикам банка «Нейва» начнут осуществлять не позднее 30 апреля

Выплаты вкладчикам банка «Нейва» начнут осуществлять не позднее 30 апреля
Сегодня, 11:44ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Стало известно, что выплаты вкладчикам банка «Нейва», у которого Банк России отобрал лицензию, начнут осуществлять не позднее 30 апреля.

Такие сроки клиентам банка «Нейва» назвали в Агентстве по страхованию вкладов (АСБ).

В течение ближайшей недели агентство выберет банки-агенты, которые будут осуществлять выплаты страхового возмещения вкладчикам.

В данный момент в «Нейве» назначена временная администрация. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора кредитной организации, сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, с 16 апреля 2021 года деятельность Банка «Нейвы» прекращена. Организацию лишили лицензии осуществление банковских операций из-за неисполнения федеральных законов.

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