Депутат Госдумы от Тагила Константин Захаров отчитался о доходе в 6,3 млн за 2021 год

Депутат Госдумы от Тагила Константин Захаров отчитался о доходе в 6,3 млн за 2021 год
Депутат Госдумы от Тагила Константин Захаров отчитался о доходе в 6,3 млн за 2021 год
Сегодня, 18:06ЭкономикаФото: личная страница Константина Захарова ВКонтакте
6,35 миллиона рублей доходов задекларировал за 2021 год депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров.

Также тагильчанин владеет ¼ земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метров и жилым домом площадью 294,9 квадратных метров. Кроме этого у Константина Захарова в собственности три квартиры общей площадью 170,3 квадратных метров, нежилое помещение (26,9 квадратных метра) и баня в общей совместной собственности (67,3 квадратных метра).

На срок полномочий депутата Госдумы он нанимает квартиру площадью 83,5 квадратных метра и владеет единственным автомобилем Toyota Land Cruiser 120.

Супруга депутата совместно с мужем владеет ¾ долями земельного участка, баней и жилым домом. Также у нее есть квартира в безвозмездном пользовании площадью 93,5 квадратных метров. Она задекларировала доход в 481,5 тысячи рублей.

Напомним, Константин Захаров ранее был директором по персоналу на тагильском «Уралвагонзаводе». Он получил на выборах депутатов Государственной думы РФ 67,77 тысячи голосов избирателей.

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