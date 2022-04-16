Депутат Госдумы от Тагила Константин Захаров отчитался о доходе в 6,3 млн за 2021 год

Также тагильчанин владеет ¼ земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метров и жилым домом площадью 294,9 квадратных метров. Кроме этого у Константина Захарова в собственности три квартиры общей площадью 170,3 квадратных метров, нежилое помещение (26,9 квадратных метра) и баня в общей совместной собственности (67,3 квадратных метра).