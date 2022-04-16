Депутат Госдумы от Тагила Константин Захаров отчитался о доходе в 6,3 млн за 2021 год

Также тагильчанин владеет ¼ земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метров и жилым домом площадью 294,9 квадратных метров. Кроме этого у Константина Захарова в собственности три квартиры общей площадью 170,3 квадратных метров, нежилое помещение (26,9 квадратных метра) и баня в общей совместной собственности (67,3 квадратных метра).
На срок полномочий депутата Госдумы он нанимает квартиру площадью 83,5 квадратных метра и владеет единственным автомобилем Toyota Land Cruiser 120.
Супруга депутата совместно с мужем владеет ¾ долями земельного участка, баней и жилым домом. Также у нее есть квартира в безвозмездном пользовании площадью 93,5 квадратных метров. Она задекларировала доход в 481,5 тысячи рублей.
Напомним, Константин Захаров ранее был директором по персоналу на тагильском «Уралвагонзаводе». Он получил на выборах депутатов Государственной думы РФ 67,77 тысячи голосов избирателей.