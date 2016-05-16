В Свердловской области возросло число бедняков

Как сообщает Свердловскстат, порядка 420 тысяч жителей региона живут за чертой бедности – доходы «бедняков» ниже прожиточного минимума. Напоминаем, что прожиточный минимум в области – 9675 рублей на душу населения.

По информации Росстата, население региона в 2015 году составляло 4,3 млн человек. Таким образом, сейчас каждый десятый свердловчанин является бедняком. А еще год назад количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляло 356 тысяч.

Напоминаем, в этом году расходы россиян превзошли доходы. Последний раз такая ситуация сложилась в 98-м, когда в стране произошел дефолт.

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