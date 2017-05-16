Екатеринбургские предприниматели соберутся потренировать свой бизнес-ум

У нас есть замечательная традиция в Банке «НЕЙВА» — собирать наших клиентов, друзей и просто людей, которые интересуются банком, на площадке нашего центрального офиса в Екатеринбурге на бизнес-пикники. 30 мая мы продолжаем эту традицию, немного поменяв формат — круглый стол меняем на лекторий со специально приглашёнными спикерами, которые подготовят мастер-классы на актуальные бизнес-темы. Также в этот раз лекции и мастер-классы будут проходить в open-air-пространстве — на площади перед банком. Мы создаём возможность присутствовать большему количеству участников и, надеюсь, сможем разместить всех желающих посетить мероприятие. А нам хочется, чтобы всем было не только интересно и вкусно, но и комфортно! И — на свежем воздухе и мысли приходят свежие! делится особенностями мероприятия Павел Ефремов, Председатель Правления Банка «НЕЙВА»

Программа мероприятия:

16:00−18:30 — выступления спикеров;

18:30−20:00 — нетворкинг-коктейль.

Спикеры и темы выступлений первого «Бизнес-лекториума» будут следующими:

— Константин Малышев, бизнес-практик, президент консалтинговой компании «Перформия Урал» (Екатеринбург), с темой:

«Как поднять доход компании при помощи мотивации персонала»:

— Мария Гаврилова,

«Защита интеллектуальной собственности в бизнесе: наиболее распространённые ошибки».

Мария в своём выступлении сделает акцент на практических ситуациях, с которыми сталкивались клиенты Z&G.Patent, и расскажет о тенденциях с точки зрения судебной защиты.

— Алексей Коновалов, интернет-маркетолог, практикующий специалист по контекстной и таргетированной рекламе, преподаватель Бизнес-школы УрФУ, руководитель школы интернет-маркетинга «Просто», с темой:

«Эффективные каналы привлечения клиентов через интернет».

Алексей осветит в своём выступлении такие вопросы, как лидогенерация, конвертация трафика с рекламы в сети интернет, а также расскажет об анализе эффективности сайтов.

Завершит спикерскую программу Павел Ефремов, в своём выступлении он ответит на актуальные для клиентов вопросы по обслуживанию в Банке «НЕЙВА». В регистрационной форме на мероприятии можно задать свой вопрос заранее, если хочется получить подробный ответ.

Для комфорта участников мероприятия бизнес-лекториум будет проходить в специально оборудованном шатре. «После образовательной части мы приглашаем участников мероприятия на нетворкинг-коктейль для создания и закрепления дружеских и деловых связей — уверена, после выступлений спикеров появится много идей и будет что обсудить всем вместе!», — говорит Татьяна Стерлина, Директор Департамента развития корпоративного бизнеса и продаж.

Участие бесплатное, обязательна регистрация. Узнайте подробности по телефону 8−800−7000−213.