Количество населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума возросло в Свердловской области

По данным прошлого года, уровень бедности в регионе составил 10,1% от общей массы населения. Стоит заметить, что это примерно 436 тыс. человек.

Как сообщает Urbc, это выше, чем в 2015 году. Так, в 2015 году уровень бедности составил 9,7%.