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Количество населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума возросло в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Количество населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума возросло в Свердловской области

16 мая 2017, 12:35Экономика
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