Количество населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума возросло в Свердловской области
16 мая 2017, 12:35Экономика
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В Свердловской области отмечен рост количества населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.
По данным прошлого года, уровень бедности в регионе составил 10,1% от общей массы населения. Стоит заметить, что это примерно 436 тыс. человек.
Как сообщает Urbc, это выше, чем в 2015 году. Так, в 2015 году уровень бедности составил 9,7%.
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