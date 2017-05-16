Уже в этот четверг «Система организации продаж» от Анны Шадриной

Мастер-класс «Система организации продаж» покажет, как определить верное направление для поиска новых каналов сбыта, а также, на что необходимо обратить внимание при проработке и «вживлении» каждого канала в процесс работы компании, и, главное, как это сделать «экологично», сохранив функциональность существующей системы продаж.