Свердловские металлурги стали отчислять меньше денег в бюджет области

16 мая министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко отчиталась о наполнении регионального бюджета перед членами комитета Заксобрания по бюджету, финансам и налогам. Основным источником дохода в бюджет, по которому произошло снижение, стал налог на прибыль организаций. За первые три месяца с начала 2019 года предприятия черной и цветной металлургии заплатили 20,5 млрд рублей. Для каждой организации нашлось своё объяснение снижению налоговых выплат.

«Уралэлектромедь» произвела меньше отчислений в бюджет из-за общемирового снижения цен на медь. А, к примеру, «Евраз-холдинг» заплатил меньше потому, что для некоторых из предприятий холдинга установлены пониженные ставки в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов,отметила Галина Кулаченко.

Компенсировать снижение по налогам от предприятий позволили налоговые сборы с физических лиц. Они, в сравнении с прошлым годом, выросли и составили 16,5 млрд рублей. Второй доходной налоговой статьёй стали акцизы на пиво, поступления от которых выросли практически в три раза из-за изменения норматива их зачисления в региональные бюджеты.