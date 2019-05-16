В Нижнем Тагиле началась реконструкция послевоенного сквера с фонтаном

Подрядчик НТК «Стройрегион» уже начал демонтаж старых опор освещения, а также закупил на 5 млн рублей гранит, которым будет вымощена территория сквера. На территории в 2,5 гектара установят детские игровые комплексы, спортплощадку (для мини-футбола, баскетбола и волейбола), парковые скульптуры, новые скамейки и урны, а также построят 700-метровую велодорожку.

Кроме того, в рамках реконструкции полностью поменяют оборудование и облицуют гранитом фонтан, установив в нем латунных лягушек, стальные прообразы которых украшали объект ещё в середине 20-го века.

При этом 70 процентов от площади сквера будут занимать зеленые насаждения. Подрядчик высадит сирень, барбарис, кизильник и 88 мелколистных лип. Старые аварийные деревья будут спилены.

В ближайшее время территория будет огорожена забором и начнутся общестроительные работы. Мы приступили к ним в мае и это дает все шансы закончить их ко Дню города. Что-то мне подсказывает, что это будет одним из самых красивых мест не только в Дзержинском районе. Но оценку, я всегда говорю, должны дать сами жители Вагонки,сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.