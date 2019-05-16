В Нижнем Тагиле начались диагностика и ремонт дорог по нацпроекту БКАД

«Инфраструктура» диагностирует 125 дорог, входящих в состав Нижнетагильской городской агломерации. Полотно общей протяжённостью 202,7 км будет обследовано подрядчиком по двум параметрам.

Для диагностики будет использоваться дорожная лаборатория, в которой есть все современные датчики. Нам понадобится измерить продольную ровность покрытия по международному показателю IRI. Далее нам надо выявить дефекты и недостатки дорожного покрытия — для этого мы сделаем видеосъемку и обработаем все данные. Участки, которые не проходят по нормативам, будут забраковываться,рассказал представитель компании «Инфраструктура» Артем Русихин.

Первую часть работы саратовская компания начала 15 мая в Дзержинском районе и планирует закончить её в течение недели. Диагностика будет проходить в ночные часы, так как лаборатория должна двигаться со скорость 50 км/ч. К 20 июня «Инфраструктура» должна предоставить данные анализа, а осенью специалисты компании приедут еще раз, чтобы диагностировать отремонтированные за лето 24 участка. По словам представителя компании, саратовцы занимаются диагностикой дорог на протяжении семи лет, а в данный момент их специалисты работают также в Самарской, Пензинской, Воронежской областях и Пермском крае.

Первые работы по срезке и укладке нового полотна в рамках нацпроекта начались на улице Челюскинцев. Другие дороги начнут ремонтировать в соответствии с логистической схемой, чтобы не создавать на улицах Нижнего Тагила проблемы с автомобильным движением.

Пока стартанули мы хорошо, самое главное — вовремя. Отыграли все конкурсы, очень удачно получилось, что один конкурс был переходящий и Росавтодор разрешил нам включить эти дороги в реализацию проекта. И «Тагилдорстрой», и «УБТ-Сервис» полностью готовы, погодные условия позволяют, поэтому пока всё идёт по плану. Надеюсь, все намеченные работы будут выполнены в срок,прокомментировал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.