Аппараты ИВЛ и тепловизоры: как пандемия изменила спрос на медтехнику в России

В России свыше 400 производителей медицинских изделий, однако сложную технику делает не более 100 компаний. Большинство таких предприятий принадлежит государству. На основе концернов «Швабе» и «КРЭТ», входящих в госкорпорацию «Ростех», российские власти собрали Консорциум разработчиков и производителей медицинской техники, чтобы во время пандемии в стране максимально оперативно был налажен выпуск важнейшего медицинского оборудования.

Стали подключаться предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые сейчас планово начинают искать ниши в гражданском производстве в связи с определённым сокращением в ближайшем будущем по военной технике. Там как раз всё, что нужно для такой техники, — высококвалифицированный персонал, технологическое оснащение очень хорошее, научные кадры высокого уровня, говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Сергей Катырин Фото: Торгово-промышленная палата России

В Свердловской области работают сразу несколько предприятий, которые производят самые востребованные в условиях пандемии коронавируса медицинские товары — как высокотехнологичные, так и простые. В их числе аппараты искусственной вентиляции легких, неонатальные аппараты, а также медицинские маски, одноразовые простыни и еще сотни наименований товаров.

Для некоторых пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, требуются аппараты ИВЛ — их в России производят на четырёх предприятиях, три из которых расположены на территории Свердловской области («Уральский приборостроительный завод», «Уральский оптико-механический завод» и «Тритон-ЭлектроникС»). Аппараты искусственной вентиляции лёгких применяются в реанимационных отделениях и палатах интенсивной терапии при лечении тяжёлых осложнений коронавирусной инфекции.

Фото: Торгово-промышленная палата России

За минувшие три года Россия закупила комплексов ИВЛ примерно на 15 миллиардов рублей. Однако 2020 год уже повысил спрос на эту технику: для лечения осложнений у больных коронавирусом на аппараты ИВЛ в России уже направлено порядка 7,5 миллиардов рублей.

Наша компания является производителем оборудования для анестезиологии и реаниматологии — аппаратов ИВЛ, мониторов пациента, пульсоксиметров и ОЕМ-решений для медицинских приборов. С марта 2020 года, в связи с пандемией коронавирусной инфекции в России и в мире, в десятки раз вырос спрос на весь перечень выпускаемого оборудования,рассказывает TagilCity.ru коммерческий директор компании «Тритон-ЭлектроникС» Александр Дробинин.

Фото: Торгово-промышленная палата России

В условиях пандемии российские медицинские работники всех квалификаций трудятся в усиленном режиме, а производители медицинской техники и товаров увеличивают мощности, чтобы успевать отгружать жизненно необходимую продукцию во все регионы страны.

Мы понимаем всю важность своевременной поставки аппаратов ИВЛ в медицинские учреждения. Компания своевременно была переведена на усиленный режим работы в две смены, без выходных. В рамках действующего законодательства и исходя из имеющихся производственных мощностей, мы продолжаем бесперебойно производить и поставлять высокотехнологичное оборудование для российского рынка, говорит Александр Дробинин.

В начале мая 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил регион и озвучил, что для «Тритон-ЭлектроникС» выделены площади под новый производственный комплекс на площадке второй очереди особой экономической зоны "Титановая долина".

Обеспеченность аппаратами ИВЛ в России, по данным статистики, к моменту начала пандемии составляла 27 комплексов на 100 тысяч человек. Аналогичный показатель в США на 30% ниже, а в Италии испытывается острый дефицит такого оборудования.

Фото: Торгово-промышленная палата России

Специалисты Минпромторга России спрогнозировали восьмикратный рост выпуска аппаратов ИВЛ в апреле 2020 года до 800 штук, на май намечены 2500 штук и в июне ещё 3000. К обеспечению медицинских учреждений медтехникой подключились и производители схожего оборудования, в том числе и петербургский «Красногвардеец». Это предприятие выпускает аппарат для ингаляционного наркоза «Орфей», который способен, в том числе, работать в режиме длительной вентиляции лёгких.

Наши подтверждённые заказы на первое полугодие этого года они в два раза выше, чем всё количество аппаратов, которое мы продали в 2018 году. Идёт увеличение продаж. Но сказать, связано ли это напрямую только с желанием использовать его в качестве аппаратов ИВЛ, я не могу, сообщает председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец» Виктор Антонов.

По собственным оценкам, «Красногвардеец» занимает 6% российского рынка наркозно-дыхательной техники, планируя повысить эту долю до 10%. Ещё 15% рынка — доля уральского «Тритон-ЭлектроникС». При этом специалисты сферы ожидают спад спроса на продукцию после окончания пандемии. Об этом говорят как в свердловском «Тритон-ЭлектроникС», так и в петербургском «Красногвардейце».

Рынок, как вы видите, очень активно насыщается аппаратами ИВЛ. И настолько много аппаратов продаётся, что я даже боюсь, что будет с этим направлением в развитии в последующие этапы — год-два-три — потому что объём закупок после всей этой эпопеи с коронавирусом упадёт по ИВЛ,прогнозирует председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец» Виктор Антонов.

Фото: Торгово-промышленная палата России

Вырос спрос и на тепловизоры, с помощью которых можно дистанционно измерять температуру тела у людей даже в большом потоке: на транспорте, предприятиях и других местах.

Я думаю, что эта инфекция заставит наших медиков иметь эти тепловизоры у себя. Да и не только медиков. В любом скоплении людей сейчас нужно будет выявлять людей с повышенной температурой тела,считает генеральный директор Оптико-механического конструкторского бюро «Астрон» Владимир Попов.

Металл германий — единственное сырьё для объективов и инфракрасных детекторов, используемых в тепловизорах — производится в России только в Подмосковье в компании «Астрон». Германиевые объективы и инфракрасные детекторы предприятия используют на Лыткаринском заводе оптического стекла, входящем в холдинг «Швабе».

С весны 2020 года на подмосковном предприятии производят тепловизоры. Первый заказ приборов, позволяющих дистанционно измерять температуру тела, пришёл от Минпромторга, что обеспечить подобной техникой федеральные органы власти. Есть перспектива использования таких приборов и в множестве других отраслей.

Сейчас идёт работа по линии министерства транспорта. Всё, что касается железнодорожных вокзалов, аэропортов — чтобы в местах массового скопления людей были установлены такие системы, которые могут дистанционно с расстояния 5-10 метров в потоке выявлять людей с повышенной температурой, рассказывает заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Иван Ожгихин.

Фото: Торгово-промышленная палата России

Для сглаживания ситуации со спадом спроса на медицинскую технику, востребованную во время пандемии коронавируса, производители разрабатывают новые товары. Так, «Красногвардеец» готовит к выпуску новый прибор для ИВЛ, аналога которому на отечественном рынке нет. Он будет удобен для транспортировки и найдёт применение у военных, службы МЧС и скорой помощи.

Для того, чтобы массово производить, нужен, конечно, рынок более широкий. Государство должно подумать, как это поручить и соответствующим образом поддержать, чтобы это уникальное оборудование производить здесь, считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Скорость выпуска в реализацию медицинской техники зависит от оперативности процедуры регистрации. Для производителей медтехники государство уже готовит меры поддержки, делится президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин:

Исходя из ситуации, которая сложилась с коронавирусом, уже такое решение принято. Упростили ситуацию, сократили сроки регистрации и так далее. Фонд развития промышленности за последние полмесяца, может чуть больше, рассмотрел и профинансировал 40 проектов по медицинской тематике, многие из которых как раз нацелены на аппараты искусственного дыхания.