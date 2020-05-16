Мэрия Нижнего Тагила определила подрядчика по ремонту путепровода на проспекте Мира

Рабочая карта тагильского градоначальника

Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле

Как в Нижнем Тагиле проходят беременность и роды во время пандемии COVID-19

«Это все мое, родное». История труженицы тыла, проработавшей с детьми почти 50 лет

Как в Нижнем Тагиле отпраздновали День Победы в режиме самоизоляции