Екатеринбуржцам заплатят 250 тысяч рублей за несостоявшийся концерт «Руки Вверх!»

Екатеринбуржцам заплатят 250 тысяч рублей за несостоявшийся концерт «Руки Вверх!»
Екатеринбуржцам заплатят 250 тысяч рублей за несостоявшийся концерт «Руки Вверх!»
Вчера, 17:18ЭкономикаФото: pixabay.com
Жителям Екатеринбурга, не попавшим на концерт группы «Руки Вверх!», организаторы не хотели возвращать деньги за билет. После вмешательства Роспотребнадзора суд встал на их сторону.

В Екатеринбурге местные жители засудили организатора концерта «Руки Вверх!» за постоянные переносы. Мероприятие должно было состояться на «Екатеринбург Арене» еще в 2020 году, но переносилось два года, сообщает Роспотребнадзор.

Одновременно с этим деньги за билеты людям возвращать не стали. В результате екатеринбуржцы (46 человек) оформили коллективный иск против организатора концерта — компании «Тур».

Заседание по этому делу состоялось в Уфе. Суд принял сторону граждан. Форму обязали вернуть им 252 300 рублей за билеты. При этом моральную компенсацию они выплачивать не должны.

Сюжеты:
Новости УрФО
концертотмена#2
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