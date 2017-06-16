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Холодное лето может грозить России инфляциями из-за низкого урожая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Холодное лето может грозить России инфляциями из-за низкого урожая

16 июня 2017, 18:20Экономика
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