Холодное лето может грозить России инфляциями из-за низкого урожая
16 июня 2017, 18:20Экономика
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Минэкономразвития сообщило, что холодное и дождливое лето может привести к падению урожайности, что повлечет за собой инфляцию.
Как сообщает газета «Известия», в мае инфляция составила 4,1%, что соответствует уровню апреля. В июне ситуация не стала лучше. Стоит заметить, что в начале лета на прилавки поступает ранний урожай, в нынешнем году этого не наблюдается.
Отмечается, что на ситуацию в худшую сторону повлияла также затяжная весна 2017 года.
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