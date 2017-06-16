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Путин рассказал о начале скромного, но постепенного роста российской экономики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Путин рассказал о начале скромного, но постепенного роста российской экономики

16 июня 2017, 07:45Экономика
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