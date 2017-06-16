Путин рассказал о начале скромного, но постепенного роста российской экономики
16 июня 2017, 07:45Экономика
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На прошедшей 15 июня «Прямой линии с президентом» Владимир Путин, отвечая на один из вопросов, прокомментировал состояние экономики в нашей стране.
Так, он отметил постепенное увеличение ВВП. Несмотря на скромные показатели, о положительном темпе можно судить по данным трех кварталов подряд. Так, за январь-апрель ВВП вырос на 0,7%, передает издание РИА Новости.
В прошлом году, отметим, рост важнейшего показателя составил 0,3% за год. В первом квартале 2017 года он возрос до 0,5%. По итогам апреля экономика возросла на 1,4%. За четыре месяца общий плюс составил 0,7%.
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