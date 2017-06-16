Владимир Путин уверен в аккуратном снижении ключевой ставки Банком России

Он назвал этот процесс ЦБ «аккуратными», пояснив это тем, что экономика страны зависит от продаж нефти и газа, а Банк России исходит из колебаний на цену нефти, не делая корректировки слишком резкими.

Ключевая ставка на сегодняшний день составляет 9,25% годовых. Со 2 мая, напомним, она была снижена уже второй раз в этом году, но на 0,5 пункта (в первый раз корректировка была 0,25).