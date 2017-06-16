Владимир Путин уверен в аккуратном снижении ключевой ставки Банком России
16 июня 2017, 08:30Экономика
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Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 15 июня сообщил о том, что Банк России намерен постепенно понижать ключевую ставку.
Он назвал этот процесс ЦБ «аккуратными», пояснив это тем, что экономика страны зависит от продаж нефти и газа, а Банк России исходит из колебаний на цену нефти, не делая корректировки слишком резкими.
Ключевая ставка на сегодняшний день составляет 9,25% годовых. Со 2 мая, напомним, она была снижена уже второй раз в этом году, но на 0,5 пункта (в первый раз корректировка была 0,25).
Добавим, директора Банка России соберутся на очередном совете 16 июня, передают РИА Новости.
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