Содержание дорог в Нижнем Тагиле обойдется мэрии в 781,5 миллиона рублей

Согласно техническому заданию, в обязанности подрядчика будет входить: в зимний период организовывать работы по обработке дорог противогололедными материалами; уборка снега с дорог, остановок, тротуаров; также на тротуарах будет необходимо убирать мусор и очищать урны. Кроме того, в летний период подрядчик должен подметать дороги, предварительно их смачивая. Также в обязанности входят: мойка проезжей части дорожно-уборочными машинами; вывоз грязи и мусора с дорог; данные виды работ должны проходить и на тротуарах, однако основные из них должны быть завершены до 7 утра. Остановки общественного транспорта также нужно подметать и вывозить оттуда мусор. Помимо этого подрядчик обязан очищать от мусора и газоны, косить их, собирать и вывозить опавшие ветки, а также убирать борщевик, если он прорастёт.

Согласно документам подрядчику будет необходимо периодически выполнять работы по ремонту дорожных покрытий. Перед началом всех видов ремонтных работ представители заказчика и подрядчика должны будут составлять дефектный акт с указанием конкретных объемов работ с их привязкой. Стоит отметить, что, согласно техзаданию, необоснованное увеличение подрядчиком объемов работ в процессе проведения ремонта не допускается и оплате не подлежит.

Приступить к обязанностям исполнитель должен с момента заключения контракта и выполнять их до 30 июня 2022 года. Источником финансирования указан местный бюджет.