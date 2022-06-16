Бывшие здания «Уралтрансбанка» продаются в Нижнем Тагиле за 39,7 млн рублей

Бывшее здание «Уралтрансбанка», расположенное на улице Садовая, 14 в Нижнем Тагиле, продается за 2,2 миллиона рублей. Кроме того, на продажу выставлены шиферный цех, склад асбеста и отстойник в двух лотах за 39,7 миллиона.

Первый объект — это здание 1974 года постройки. Минимальная стоимость составляет 742,5 тысячи рублей. Общая площадь объекта составляет 226,9 квадратных метра. При этом он не является залоговым. На данный момент в здании располагается Управление социальной политики № 21, а также Нижнетагильская федерация футбола. Фото: система торгов РАД Аукцион проводится с конца мая и завершится 13 сентября 2022 года. Второй лот — это трехэтажное здание административно-бытового корпуса площадью 1,7 тысячи квадратных метра, корпус бытовых услуг на 1,4 тысячи квадратных метра, шиферный цех с компрессорной 6,7 тысячи квадратных метра, склад асбеста 6,4 тысячи квадратных метра, отстойник рекуперационных вод 566,8 квадратных метра. Располагаются объекты на Восточном шоссе, 18. Отмечается, что участок, на котором они расположены, находятся в муниципальной собственности. Общая стоимость их составляет 37,5 миллиона рублей. Фото: система торгов РАД Торги проводятся до 13 июля. Лот выставляется уже второй раз. На прошлые торги не заявилось ни одного покупателя. В результате были объявлены новые, а цена снижена почти на 4 миллиона рублей. Причиной продажи, согласно данным в системе аукционов РАД, стало банкротство банка. У него была отозвана лицензия. Суды до сих пор продолжаются. Напомним, на проспекте Ленина, 7 в Нижнем Тагиле на торги выставлено бывшее здание «Тагилбанка». Оно относится к объектам культурного наследия. Его общая площадь составляет 730 квадратных метров, а земельного участка — 852 квадратных метра. Бывшее здание «Тагилбанка» на проспекте Ленина выставлено на продажу

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