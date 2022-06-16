Эксперты рассказали о качестве российских вин и проблемах производства

Автономная некоммерческая организация «Роскачество» провела опрос, показавший, что 68 процентов россиян с недоверием относятся к отечественным винам. Прежде всего, такое отношение обосновано тем, что в популярных торговых сетях продаются в основном наиболее дешевые напитки. Так, в минувшем году самым продаваемым в стране оказалось вино «Гатчинского спиртового завода» в картонных коробках ценой до 200 рублей за литр.
Невысокая цена на российские вина не должна смущать ценителей, уверен создатель Telegram-канала «Вино и люди» Алексей Синельников. Он делает вывод, что сравнительно низкую стоимость гарантируют невысокая акцизная нагрузка и серьезное субсидирование. Правда, господдержка, по мнению эксперта, не полностью рациональна. В частности, государство не поддерживает закупку импортных саженцев, которые объективно лучше приживаются.
Знатоки рынка считают, что и в обычных супермаркетах можно встретить высококачественное российское вино. Однако такие примеры - не закономерность, а исключение из правил. Шансы отведать хорошее отечественное вино возрастает, если отправиться в гастрономический тур по России.
Ключевые центры виноделия России расположены в Крыму и на Кубани. Однако практически повсеместно туризм не является главным направлением деятельности винодельческих хозяйств. Поэтому перед приездом следует уточнять, готовы ли вас будут принять. Шансов на полноценный тур немного, например, в сезон сбора урожая, утверждает Алексей Синельников.
При этом достойные винодельческие комплексы и небольшие хозяйства есть и в Ставропольском крае, в Ростовской области, в Дагестане, даже в Тульской области, в Сибири и на Дальнем Востоке. Но там их единица, индустрия не развита широка. Едва ли есть смысл специально ехать в другой регион ради посещения одного-двух маленьких хозяйств.
Распространению виноделия по всей стране мешает не только неподходящий для этого климат, но и недочеты в законодательной базе. Законы составлены так, чтобы оберегать людей от плохой продукции. Для этого, к примеру, запрещена торговля вином, выпущенным из ягоды, выращенной на землях, не считающихся виноградопригодными. Есть немало устойчивых сортов, а закон сдерживает их выращивание и производство из них вина, сообщают «Новые Известия».