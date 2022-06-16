Рубль стал слишком крепким по мнению вице-премьера РФ

Рубль стал слишком крепким по мнению вице-премьера РФ
Рубль стал слишком крепким по мнению вице-премьера РФ
Сегодня, 20:33ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Российский рубль сегодня слишком окреп, в то же время адекватный курс — составляет 70-80 руб. за доллар. Так считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Pravda.Ru цитирует высказывание чиновника о том, что Ценробанк РФ не проводит таргетинг рублевого курса, он получается «таким, каким есть».

По словам Белоусова, 55-60 руб. за один доллар — это «переукрепленный» курс в условиях дефляции и высоких ставок по процентам.

Он уточнил, что Центральный банк России постепенно понижал ключевую ставку до 9,5%. Подобная финансовая стратегия подтверждает, что в РФ наблюдался высокий уровень инфляции. Сегодня возникла проблема повышенного укрепления обменного курса национальной валюты.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы