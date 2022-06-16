Рубль стал слишком крепким по мнению вице-премьера РФ

Pravda.Ru цитирует высказывание чиновника о том, что Ценробанк РФ не проводит таргетинг рублевого курса, он получается «таким, каким есть».
По словам Белоусова, 55-60 руб. за один доллар — это «переукрепленный» курс в условиях дефляции и высоких ставок по процентам.
Он уточнил, что Центральный банк России постепенно понижал ключевую ставку до 9,5%. Подобная финансовая стратегия подтверждает, что в РФ наблюдался высокий уровень инфляции. Сегодня возникла проблема повышенного укрепления обменного курса национальной валюты.