Рубль стал слишком крепким по мнению вице-премьера РФ

Российский рубль сегодня слишком окреп, в то же время адекватный курс — составляет 70-80 руб. за доллар. Так считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Pravda.Ru цитирует высказывание чиновника о том, что Ценробанк РФ не проводит таргетинг рублевого курса, он получается «таким, каким есть». По словам Белоусова, 55-60 руб. за один доллар — это «переукрепленный» курс в условиях дефляции и высоких ставок по процентам. Он уточнил, что Центральный банк России постепенно понижал ключевую ставку до 9,5%. Подобная финансовая стратегия подтверждает, что в РФ наблюдался высокий уровень инфляции. Сегодня возникла проблема повышенного укрепления обменного курса национальной валюты.

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