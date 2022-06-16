В Новосибирской области создадут экотехнопарк при участии Правительства РФ

Как рассказал Денис Буцаев, соглашение заключено с целью сотрудничества в сфере открытия экопромышленного парка, на базе которого будет развиваться инфраструктура утилизации вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов и отходов. Буцаев подчеркнул, что документ подписан в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В перспективе создание экопромышленного парка станет стимулом вовлечения в хозяйственный оборот отходов. Точный объем инвестиций в проект, как отметил Денис Буцаев, станет известен по результатам государственной экспертизы, в настоящее время он оценивается более чем в 1 млрд рублей.