В Новосибирской области создадут экотехнопарк при участии Правительства РФ

В рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали соглашение о сотрудничестве в присутствии вице-председателя российского правительства Виктории Абрамченко. Об этом сообщает 360tv.ru.
Как рассказал Денис Буцаев, соглашение заключено с целью сотрудничества в сфере открытия экопромышленного парка, на базе которого будет развиваться инфраструктура утилизации вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов и отходов. Буцаев подчеркнул, что документ подписан в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В перспективе создание экопромышленного парка станет стимулом вовлечения в хозяйственный оборот отходов. Точный объем инвестиций в проект, как отметил Денис Буцаев, станет известен по результатам государственной экспертизы, в настоящее время он оценивается более чем в 1 млрд рублей.
В ноябре 2024 года новый экопромышленный парк в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию. Начало строительства — II квартал 2023 года. Российский экологический оператор взял на себя обязательства по рассмотрению заявок на оказание мер поддержки со стороны потенциальных резидентов объекта и по формированию УК по эксплуатации экотехнопарка.
По словам Виктории Абрамченко, Правительство РФ намерено выделить 10 млрд рублей на проект по открытию в регионах России восьми новых экотехнопарков. После запуска предприятия будут обеспечивать вовлечение в оборот до 1,1 млн тонн вторичных ресурсов ежегодно. Как рассказала вице-премьер, новые экопромышленные парки откроются в Челябинской, Новосибирской, Нижегородской, а также Ленинградской и Московской области, Ставропольском, Приморском и Краснодарском крае. Абрамченко подчеркнула, что Правительство РФ будет внимательно следить за тем, чтобы сроки реализации проекта соблюдались: создание экономики замкнутого цикла позитивно отразится на качестве жизни россиян.