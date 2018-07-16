Экс-главврач из Невьянска признан виновным в растрате более 1 млн рублей

Невьянский городской суд признал виновным бывшего главврача местной поликлиники по статьям УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, следствие установило, что в период с января 2012 года по октябрь 2015 года главврач ГБУЗ Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поликлиника», используя свое должностное положение, издавал заведомо незаконные приказы о выплатах премий и повышающих коэффициентах к окладу врачу-инфекционисту, которая является его супругой. Действия главврача принесли поликлинике ущерб в 969 тыс. рублей.

Кроме того, в 2012 году поликлиника приобрела комбинированный медицинский компрессор для стоматологических услуг стоимостью 97,8 тыс. рублей. После поставки данного компрессора в поликлинику и до его постановки на баланс в бухгалтерии главный врач дал указание своему водителю погрузить компрессор в служебный автомобиль. После чего в этот же день он вывез прибор и безвозмездно передал его в собственность своему отцу.

Взамен нового прибора главврач привез в поликлинику старый списанный компрессор и отдал распоряжение старшей медицинской сестре исказить сведения о дате его изготовления и поставить на баланс медучреждения.