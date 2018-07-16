Курортный сбор начал взиматься с туристов в Краснодарском крае

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В пяти муниципальных образованиях Краснодарского края начали взимать курортный сбор. Каждый отдыхающий в гостинице, санатории или пансионате обязан платить по 10 рублей в сутки.
С 1 мая в Российской Федерации вступил в силу закон о курортном сборе. Краснодарский край стал одним из первых регионов, где данный сбор начали взимать. В гостиницах, санаториях и пансионатах пяти муниципальных образований края туристы будут платить дополнительные 10 рублей в сутки.
Как сообщает «Коммерсант», власти полагают, что поступления от сбора составят около 70 млн рублей. В 2019 году эта сумма увеличится вдвое. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил журналистов, что вырученные средства будут направлены только на решение проблем курортной отрасли.
Помимо Кубани курортный сбор в рамках пилотного проекта будет взиматься также в Крыму, Ставрополье и Алтае.
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