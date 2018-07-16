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Курортный сбор начал взиматься с туристов в Краснодарском крае
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Olginka

Курортный сбор начал взиматься с туристов в Краснодарском крае

Сегодня, 16:40Экономика
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