Курортный сбор начал взиматься с туристов в Краснодарском крае

С 1 мая в Российской Федерации вступил в силу закон о курортном сборе. Краснодарский край стал одним из первых регионов, где данный сбор начали взимать. В гостиницах, санаториях и пансионатах пяти муниципальных образований края туристы будут платить дополнительные 10 рублей в сутки.

Как сообщает «Коммерсант», власти полагают, что поступления от сбора составят около 70 млн рублей. В 2019 году эта сумма увеличится вдвое. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил журналистов, что вырученные средства будут направлены только на решение проблем курортной отрасли.