«Ливневка не справляется»: мост из плит появился в центре Невьянска

Жители Невьянска поделились, что на улице Ленина появилась большая лужа из-за ливня. Коммунальщики соорудили пешую тропинку через лужу, отсыпав тротуар и установив плиты.

С трактором укладывали! Это прямо через дорогу к администрации. У магазина «Лоза». Это, наверно, ко Дню города проложили. Раньше так страшно не было, а сейчас после ремонта дороги по всей улице Ленина так. Особенно возле Ленина, 15. Там еще хуже,рассказала жительница Невьянска.

На фото, которое предоставили жители Невьянска, видно, что тротуар возле перекрестка затоплен. Через лужу сделана насыпь и положены бетонные плиты к дороге. Жители Невьянска были возмущены тем, что коммунальные службы решили проблему именно таким образом. По их словам, вода стоит на этой улице, так как нет функционирующих стоков.

Там ливневки нет. Как в Венеции, мостики и переходики,посмеялся один из жителей Невьянска.

Опять сэкономили и отчитались! Самим-то не стыдно? Я обращаюсь к тем, кто это сооружал,возмущается местная жительница.

Редакция TagilCity.ru связалась с Управлением городского хозяйства Невьянского городского округа. Директор управления Игорь Хохлов сообщил, что после ремонта дороги на улице Ленина ливневая канализация не справляется с потоками дождевой воды.

Это все связано с погодными условиями, дожди идут. Ливневка, которая сделана после ремонта дороги, не успевает справляться с потоками воды. Временно было решено отсыпать и положить плиты. В дальнейшем будет решаться вопрос о переделывании ливневки. Либо нужно будет выше поднимать асфальт, что чревато подтоплением домов. Это будет еще хуже, будет топить подвалы. Пока вопрос решается,сообщил Игорь Хохлов.