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«Ливневка не справляется»: мост из плит появился в центре Невьянска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Ливневка не справляется»: мост из плит появился в центре Невьянска

Сегодня, 16:00Экономика
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