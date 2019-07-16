Более 110 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

Общая сумма долга составляет более 31 миллиарда рублей. В отношении свердловчан, задолжавших по коммунальным платежам, вынесено свыше 12,5 тысяч постановлений, по уголовным штрафам — более четырех тысяч постановлений, долги по ТЭК — три тысячи постановлений. Кроме того, 33 тысячи жителей Свердловской области не смогут поехать в отпуск за границу из-за долгов по кредитам, общая сумма задолженности — более 19 миллиардов рублей. Долги по алиментам составили 2,7 миллиарда рублей.