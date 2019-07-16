Более 110 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов
С начала этого года свердловские судебные приставы вынесли более 110 тысяч постановлений о временном ограничении выезда за пределы страны, сообщает УФССП по региону.
Общая сумма долга составляет более 31 миллиарда рублей. В отношении свердловчан, задолжавших по коммунальным платежам, вынесено свыше 12,5 тысяч постановлений, по уголовным штрафам — более четырех тысяч постановлений, долги по ТЭК — три тысячи постановлений. Кроме того, 33 тысячи жителей Свердловской области не смогут поехать в отпуск за границу из-за долгов по кредитам, общая сумма задолженности — более 19 миллиардов рублей. Долги по алиментам составили 2,7 миллиарда рублей.
Ограничения на выезд применяются в отношении граждан, задолжавших более 30 тысяч рублей, однако в случаях, когда должник в течении двух месяцев с начала возбуждения исполнительного производства не начал гасить долг, он не сможет выехать за границу при наличии задолженности свыше 10 тысяч рублей.