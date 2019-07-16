Куйвашев после визита Путина поручил скорректировать программы областного развития
Сегодня, 12:53ЭкономикаФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после визита на «Иннопром» президента России Владимира Путина дал поручение скорректировать программы развития региона, сообщается на сайте правительства.
Корректировки нужны, по словам губернатора, в связи с проектом создания на базе УрФУ научно-образовательного центра мирового уровня. Университету также будет передан кампус, который построят к Универсиаде-2023. Помимо этого, планируется развитие правобережного ВИЗа. Анонсировалось, что это произойдет к 300-летию Екатеринбурга. Губернатор подчеркнул, что развитие инфраструктуры не будут откладывать.
Ранее Куйвашев распорядился в ближайшее время начать подготовку к Универсиаде-2023.
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