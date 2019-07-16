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#домахорошо
Куйвашев после визита Путина поручил скорректировать программы областного развития
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Куйвашев после визита Путина поручил скорректировать программы областного развития

Сегодня, 12:53ЭкономикаФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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