Куйвашев после визита Путина поручил скорректировать программы областного развития

Корректировки нужны, по словам губернатора, в связи с проектом создания на базе УрФУ научно-образовательного центра мирового уровня. Университету также будет передан кампус, который построят к Универсиаде-2023. Помимо этого, планируется развитие правобережного ВИЗа. Анонсировалось, что это произойдет к 300-летию Екатеринбурга. Губернатор подчеркнул, что развитие инфраструктуры не будут откладывать.