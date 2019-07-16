На развитие Верхней Салды направят 63,2 миллиарда рублей
Сегодня, 13:28ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области утверждена программа развития Верхнесалдинского ГО на 2019–2030 годы, сообщает правительство региона.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
Согласно программе, до 2030 года на развитие Верхней Салды направят 63,2 миллиарда рублей, из них 167,5 миллиона рублей — из федерального бюджета, 6,4 миллиарда рублей — из областного, 4,9 миллиарда рублей — из местного бюджета, 51,7 миллиарда рублей — внебюджетные источники.
Участие в развитии муниципалитета примут также корпорация ВСМПО-АВИСМА и «Титановая долина».
Запланированы развитие медицины, строительство учреждений здравоохранения, реконструкция фильтровальной станции, замена сетей ЖКХ, строительство жилья, ФОКов, развитие инфраструктуры, создание комфортной городской среды.
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