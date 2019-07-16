Согласно программе, до 2030 года на развитие Верхней Салды направят 63,2 миллиарда рублей, из них 167,5 миллиона рублей — из федерального бюджета, 6,4 миллиарда рублей — из областного, 4,9 миллиарда рублей — из местного бюджета, 51,7 миллиарда рублей — внебюджетные источники.