Обанкротившийся Нижнетагильский котельно-радиаторный пытается продать детский сад

Объявление о продаже было опубликовано в мае, с начальной ценой в 18,3 миллиона рублей. 2 июля торги были признаны не состоявшимися — как пояснили TagilCity.ru в мэрии, из-за отсутствия покупателей.

Кроме того, арбитражный управляющий завода опубликовал отчёт об оценке движимого имущества в детском саду: ковры, конспекты, куклы, праздничные сценарии, инвентарь, мебель, канцтовары, посуду и прочее. Итого сумма составила 275,6 тысяч рублей.

Между тем, детский сад продолжает работать. В администрации Нижнего Тагила отметили, что город заинтересован в сохранении этого учебного учреждения.