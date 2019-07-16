Обанкротившийся Нижнетагильский котельно-радиаторный пытается продать детский сад
Нижнетагильский котельно-радиаторный завод выставил на продажу подведомственный предприятию детский сад № 171 в Дзержинском районе. Однако торги не состоялись.
Объявление о продаже было опубликовано в мае, с начальной ценой в 18,3 миллиона рублей. 2 июля торги были признаны не состоявшимися — как пояснили TagilCity.ru в мэрии, из-за отсутствия покупателей.
Кроме того, арбитражный управляющий завода опубликовал отчёт об оценке движимого имущества в детском саду: ковры, конспекты, куклы, праздничные сценарии, инвентарь, мебель, канцтовары, посуду и прочее. Итого сумма составила 275,6 тысяч рублей.
Между тем, детский сад продолжает работать. В администрации Нижнего Тагила отметили, что город заинтересован в сохранении этого учебного учреждения.
Ранее НТКРЗ продал принадлежавшее ему здание общежития, в котором проживало более 120 человек. Напомним, Нижнетагильский котельно-радиаторный завод являлся одним из крупнейших чугонолитейных предприятий страны, выпускавшим радиаторы отопления, канализационное оборудование и тормозные колодки для локомотивов. Однако в 2018 году оно было признан банкротом. В июле 2019-го банкротом признала себя также «дочка» завода — ООО «НТКРЗ».