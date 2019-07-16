В Нижнем Тагиле подорожали земельные участки

Самое большое увеличение цены за сотку земли зафиксировано в Челябинске, где стоимость выросла на 25% и составила 33 тысячи 333 рубля. В Сургуте земля подорожала на 21,6%, до 48 тысяч 636 рублей за сотку. В Екатеринбурге сотка подорожала на 19,7%, до 65 тысяч 811 рублей, в Нижневартовске — на 13,1%, до 31 тысячи 818 рублей. На последнем месте по проценту увеличения цены на землю находится Нижний Тагил.