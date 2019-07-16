В Нижнем Тагиле подорожали земельные участки

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Сотка земли в Нижнем Тагиле за 2015–2019 годы подорожала на 4,6%, до 27 тысяч 889 рублей, сообщает издание Znak со ссылкой на исследование портала недвижимости.
Сюжеты: Нижний Тагил
Самое большое увеличение цены за сотку земли зафиксировано в Челябинске, где стоимость выросла на 25% и составила 33 тысячи 333 рубля. В Сургуте земля подорожала на 21,6%, до 48 тысяч 636 рублей за сотку. В Екатеринбурге сотка подорожала на 19,7%, до 65 тысяч 811 рублей, в Нижневартовске — на 13,1%, до 31 тысячи 818 рублей. На последнем месте по проценту увеличения цены на землю находится Нижний Тагил.
В остальных городах УрФО цена за сотку земли снижалась. В Кургане стоимость уменьшилась на 15%, до 17 тысяч рублей. Также цены снизились в Тюмени (на 14%, до 46 тысяч 667 рублей) и Магнитогорске (на 2,8%, до 20 тысяч рублей).
В целом цены на землю в России стали меньше на четверть.
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